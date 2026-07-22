ＶＲ通じて顧客開拓　メタバースイベント開催

インターネットを通じて、世界中から参加者が訪れるメタバースイベント「バーチャルマーケット２０２６ Summer」（ＨＩＫＫＹ主催）が開かれている。今回で16回目となる開催で、さまざまな企業・自治体がバーチャル空間上でブースを展開。ゲームなどを通じて自社のＰＲや顧客開拓に取り組んでいる。26日まで。

企業出展のＶＲ（仮想現実）会場となるバーチャル空間には、「秋葉原」や「ブロードウェイ」をモチーフとした街並みを用意した。24時間いつでも無料で参加でき、アバター姿で街中を歩くように各ブースを訪問できる。ＨＩＫＫＹの担当者は「ユーザーのほとんどは20～30代の若年層。自分事として疑似体験できるメタバースの広告効果に、企業も注目している」と強調した。

総合防災企業である能美防災は、防災への関心を持ってもらえるよう、ビル火災をテーマとしたゲームを提供している（ＨＩＫＫＹ提供）

総合防災企業である能美防災のブースでは、火災が発生したビルを舞台としたアクションゲームを楽しめる。炎を避けながらビルの最上階を目指し、スプリンクラーを作動させるというゲームだ。硬いイメージのある防災に関心を持ってもらえるよう企画したもので、巨大な火災報知器を鳴らす体験もできる。同社の担当者は「まず防災に触れてもらう入り口をつくることを重視した。防災設備の存在や役割に関心を持ってもらいたい」と説明した。

遊園地「富士急ハイランド」（山梨県）を展開する富士急行は、大型コースターアトラクション「ＦＵＪＩＹＡＭＡ」をバーチャル化。実際のコースター上での映像をベースに、大声を出すほど加速していくＶＲコースターが目玉となっている。バーチャル空間への出展を通じて、これまで来園機会のなかった新たな顧客層を開拓し、実際の来園につなげたい考えだ。

バーチャル空間に出展された「富士急ハイランド」のブース（ＨＩＫＫＹ提供）

最後の２日間である25、26両日には、メタバースの世界をリアルで体験できるイベント「VketReal 2026 Summer」がベルサール秋葉原（東京都千代田区）で行われる。