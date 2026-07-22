トップ社会ＶＲ通じて顧客開拓　メタバースイベント開催
社会

ＶＲ通じて顧客開拓　メタバースイベント開催

By Web編集部

　インターネットを通じて、世界中から参加者が訪れるメタバースイベント「バーチャルマーケット２０２６ Summer」（ＨＩＫＫＹ主催）が開かれている。今回で16回目となる開催で、さまざまな企業・自治体がバーチャル空間上でブースを展開。ゲームなどを通じて自社のＰＲや顧客開拓に取り組んでいる。26日まで。

　企業出展のＶＲ（仮想現実）会場となるバーチャル空間には、「秋葉原」や「ブロードウェイ」をモチーフとした街並みを用意した。24時間いつでも無料で参加でき、アバター姿で街中を歩くように各ブースを訪問できる。ＨＩＫＫＹの担当者は「ユーザーのほとんどは20～30代の若年層。自分事として疑似体験できるメタバースの広告効果に、企業も注目している」と強調した。

総合防災企業である能美防災は、防災への関心を持ってもらえるよう、ビル火災をテーマとしたゲームを提供している（ＨＩＫＫＹ提供）
総合防災企業である能美防災は、防災への関心を持ってもらえるよう、ビル火災をテーマとしたゲームを提供している（ＨＩＫＫＹ提供）

　総合防災企業である能美防災のブースでは、火災が発生したビルを舞台としたアクションゲームを楽しめる。炎を避けながらビルの最上階を目指し、スプリンクラーを作動させるというゲームだ。硬いイメージのある防災に関心を持ってもらえるよう企画したもので、巨大な火災報知器を鳴らす体験もできる。同社の担当者は「まず防災に触れてもらう入り口をつくることを重視した。防災設備の存在や役割に関心を持ってもらいたい」と説明した。

　遊園地「富士急ハイランド」（山梨県）を展開する富士急行は、大型コースターアトラクション「ＦＵＪＩＹＡＭＡ」をバーチャル化。実際のコースター上での映像をベースに、大声を出すほど加速していくＶＲコースターが目玉となっている。バーチャル空間への出展を通じて、これまで来園機会のなかった新たな顧客層を開拓し、実際の来園につなげたい考えだ。

バーチャル空間に出展された「富士急ハイランド」のブース（ＨＩＫＫＹ提供）

　　最後の２日間である25、26両日には、メタバースの世界をリアルで体験できるイベント「VketReal 2026 Summer」がベルサール秋葉原（東京都千代田区）で行われる。

spot_img
前の記事「説明先送りする学校」に問いたい　武石さん遺族が投稿―辺野古転覆事故　

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »