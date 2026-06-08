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暑さが仕事に影響９割、負担は業務より通勤　夏のはたらき方実態調査

By 編集部
民間調査機関「Ｊｏｂ総研」による夏のはたらき方実態調査結果
民間調査機関「Ｊｏｂ総研」による夏のはたらき方実態調査結果

　パーソルキャリア株式会社（東京・港区）が運営する調査機関「Ｊｏｂ総研」は８日、「2026年 夏のはたらき方実態調査」を発表した。「夏の暑さは仕事に影響するか」と尋ねたところ、約９割が影響すると回答した。主な理由として「集中力が続かなくなる」（61.９％）、「移動負担による疲れ」（55.７％）が挙げられた。446人の社会人男女を対象に実施した。

　「夏の理想のはたらき方」についての問いでは、テレワークを希望する人は61.７％に達した。出社したくない最高気温については、最多が「猛暑日」（35度以上）で38.１％、次いで「真夏日」が32.５％となった。４月に名称が決定した「酷暑日」（40度以上）と回答した人は11.０％だった。

　「夏の出社で負担を感じる場面」（複数回答）という質問では、「自宅から駅までの移動」（56.１％）という回答が最も多く、「通勤中の汗やにおい対策」（49.８％）、「満員電車・バス」（48.９％）と続いた。

　自由回答の中には「早い時間に出社したいが、空調が動くのが朝９時なので、出社しても暑い」「年々増す暑さで健康被害に悩まされる」といった不満や悩みの声が寄せられた。

　Ｊｏｂ総研は調査結果を受けて、「業務内容そのものよりも『通勤時の負担』が大きく影響している」と分析。近年は猛暑が続く傾向があるため、雇用側にはテレワークや時差出勤など、気温に応じた柔軟な対策を求めた。

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