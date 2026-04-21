トップ社会26年新入社員の理想上司は鈴木亮平さんと天海祐希さん　産能総研調べ
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26年新入社員の理想上司は鈴木亮平さんと天海祐希さん　産能総研調べ

By 編集部
理想の上司トップ10（産業能率大学総合研究所調べ）
理想の上司トップ10（産業能率大学総合研究所調べ）

　産業能率大学総合研究所（東京都世田谷区）は21日、今春の新入社員を対象とした「理想の上司」に関する調査結果を発表した。インターネットを通じた調査（男女５００人、調査期間３日～９日）によると、男性は俳優の鈴木亮平さんが初のトップとなり、女性では女優の天海祐希さんが６年ぶりの１位に輝いた。
　
　男性では米大リーグなどで活躍したイチローさん、アイドルグループ「嵐」の櫻井翔さんが続いた。女性では、タレントの指原莉乃さんが２位、歌手でラッパーのちゃんみなさんが３位という結果となった。
　
　求められる理想の上司像を尋ねると「安心して意見や質問ができる雰囲気をつくってくれる」（29・６％）「常に部下を気にかけてくれる」（23・２％）といった回答が目立った。一方で「仕事を任せてくれる」（12・８％）、「論理的に説明してくれる」（11・８％）など仕事に関する回答は少ない傾向だった。
　
　同研究所では、今年度の新入社員が抱く理想の上司像は「自分を気にかけ、優しく支えてくれる」存在であり、「まず求めているのは厳しさや論理性、裁量の大きさよりも、安心して働ける関わり」だと分析した。

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