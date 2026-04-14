【連載】信仰の寄る辺を求めて　家庭連合解散から１カ月（７）家族関係の修復求める集い

取材に応じる天の八衢の会の共同代表のアメノウズメさん(仮名、左)、二世の部のユキさん(仮名、中央)とウサギさん(仮名、右)＝３月30日午後、東京都(石井孝秀撮影)

「拉致監禁を語らずして、家庭連合の真実を語ることはできない」

ノンフィクション作家の福田ますみ氏は、昨年上梓（じょうし）した著書でこう断言した（『国家の生贄』飛鳥新社）。

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）に対する文部科学省の解散命令請求や司法による解散命令決定は、脱会屋（職業的ディプログラマー）の指導に従った家族によって強制棄教させられた元信者たちの訴えを多く証拠採用している。福田氏は同著で「脱会屋は最後の仕上げとして、元信者たちに対し、かつて所属した教団を訴えるように仕向ける」と指摘。これが教団の被害数の水増しにつながっていた。

もう一つ世論に大きなインパクトを与えたのは「宗教２世問題」だった。安倍晋三元首相の暗殺事件以来、「親から信仰を押し付けられた」と主張する、いわゆる宗教２世がマスコミに登場。家庭連合の教会長家庭に生まれ育ったという小川さゆりさん（仮名）らが注目を浴びた。

強制棄教と宗教２世という二つの問題に共通するのは「家族」だ。近いからこそ信仰を巡り難しくなる問題は、今も教団に重くのしかかっている。宗教法人が「解散」となっても多くの信者は信者のままだ。しかし、家族問題を抱えて教会を拠（よ）りどころとしていた信者が清算手続きで居場所を失い、同時に「解散」の非難を浴びて家族関係がさらに悪化すれば、その信者の未来は暗いものになる。

強制棄教に関わった家族と、拉致監禁された信者との和解に取り組む民間団体「天（あめ）の八衢（やちまた）の会」では、決裂した親子間の溝の修復に取り組んできた。

共同代表の一人であるアメノウズメさん（仮名）は昨年、27年ぶりに実の兄と会って、交流を再開した。兄と久しぶりに会って話してみると「互いの誤解を知ることができた」と振り返る。教団に通い始めて、信者仲間と寮で暮らすようになっていたウズメさんを、兄は「家を捨てた」と思っていた。ウズメさんにとっては「共同生活を通して、自分を成長させたい」という動機だった。「寮で暮らしてからも、実家には顔を出していたのだが、既に家を出ていた兄は知らなかったようだ」とウズメさんは初めて気付いた。

ウズメさんは家族との和解について、「家族と交流できない苦しみが続く中、苦しいのは自分だけではなく、家族もそれ以上に苦しいのではと思えるようになった。だから直接会って、より理解し合えるようになったのだと思う」と話す。

天の八衢の会では今年から「二世の部」を立ち上げ、信者とその子供たちの葛藤に向き合っている。国際結婚による２世信者のウサギさん（仮名）は「宗教や信仰について、私自身はこだわりはない」という。しかし、安倍元首相の事件を機に、宗教２世たちが家庭連合を批判する姿を見た時は「被害を訴える声は否定したくない。ただ、和解をゴールに考えていない反対や壊すことが目的のケンカは、自分の中でしっくりこなかった」という。

ウサギさんは、価値観を超えた宗教２世のコミュニティーをオンライン上でつくろうと試みたこともあるが、結果的に「メンバーの意見がまとまらずに終わってしまった」。

その後、天の八衢の会の活動を知り、共同代表の猿田彦さん（仮名）の娘のユキさん（仮名）と共に、「二世の部」として１世信者と２世信者の親子関係修復に取り組むことを決めた。

ユキさんは「過去、父の取り組みをずっと見てきたが、その活動の集大成だと思っている。その経験を生かし、宗教１世と２世で力を合わせて、親子問題の解決に向かっていきたい」と語る。辛（つら）い出来事に対する世代を超えた信者の問題意識が共鳴したところで、新たなつながりを求めて行動する姿があった。

（信教の自由取材班）

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