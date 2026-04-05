トップ社会マッチングアプリ、掛け持ち７割も「量より質」　結婚相談所が実態調査
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マッチングアプリ、掛け持ち７割も「量より質」　結婚相談所が実態調査

By 編集部

　結婚相談所Ｐｒｅｓｉａは５日、マッチングアプリを利用した経験のある20～50代の男女２３０人を対象とした「マッチングアプリの掛け持ち（複数利用）に関する実態調査２０２６」を公開した。同調査によると、全体の75・２％が「掛け持ち経験あり」と回答し、４人に３人が複数アプリを同時利用していることが分かった。

　「マッチングアプリを同時に複数（２つ以上）使った経験はありますか？」という質問に対し、男女別では女性77.１％、男性71.４％で、女性がやや上回る結果となった。年代別では、30代が81.3％と最も高く、次いで20代（70.8％）、40代（67.6％）だった。アプリの同時利用数は「２つ」（60.１％）が最も多かったが、「３つ」という回答も３割を超えた。

結婚相談所Presia
結婚相談所Presia

　回答者からは掛け持ちをした理由として「地方在住のため、１つのアプリだとアクティブユーザーが少ない」（30代女性）、「どのサービスが自分に合うのかよくわからなかった」（50代男性）などが挙げられた。

　一方で、掛け持ちしたことへの満足度を調査したところ、「よかった」（48.６％）と「どちらともいえない」（48％）がほぼ同率。女性のみで「どちらともいえない」（52.８％）が半数を超えた。

　結婚相談所Ｐｒｅｓｉａの来島美幸代表はこの結果について「アプリの数を増やしても、出会いの“質”が担保されないことを示している。アプリの掛け持ちに疲れを感じている方にとって、婚活の進め方を見直すきっかけになれば」と指摘した。

＊「結婚相談所Presia」リンク　https://presia.jp/multiple-apps/

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