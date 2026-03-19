掃除ロボットは中国が世界を監視する新しい手口！？

室内を掃除中のお掃除ロボット

近年、自宅のお掃除に「掃除ロボット」を使っているという家庭や企業も増えてきているでしょう。さてこの掃除ロボット、果たして単なる「便利家電」なのでしょうか？それとも「家の中を徘徊するブラックボックス」なのでしょうか？

掃除ロボが家庭内でスパイ活動

今年2月24日、The Verge（米国の有力テック系ニュース・メディア）で報じられた内容が、衝撃的でした。

あるDIY愛好家のハッカーが、自宅の中国製DJI製掃除ロボットをPS5コントローラーで操作したところ、サーバー側の認証不備があり、オンラインでなんと世界中約7,000台のデバイスにアクセス可能になってしまいました。

その「セキュリティーの脆弱性」と呼ばれるバグは、もしかしたら意図的なバックドアだったのかもしれません。もしこのDIY愛好家が暴露しなければ、DJIはいつでもどこでも掃除ロボットを遠隔操作できる状態にあった、ということになります。さらに付け加えれば、自由に北京へ家庭内のデータを送信することができたわけです。

以下のデータは、先述のDIY愛好家のハッカーがハッキングして露見したライブカメラ映像になります。

ライブカメラ映像→DIY愛好家の家の間取りは2DKだと判明。さらに屋内の位置情報、掃除ロボットのバッテリー残量、9分間で6,700台が稼働していることが判明。また世界24カ国。10万件以上のデータが集約されました。こうした情報が保護すらされていなかったことになります。

この問題は「ハッカーのスゴ腕」ではなく、中国のクラウド側の認証設計そのものでした。

今回の件は、サーバー側のトークン設計ミスが原因だと報じられています。

この事案を受けてDJIは急遽「修正済みだ」と発表しました。重要なのは、

・掃除ロボットが常時クラウド接続状態にある

・室内マッピング機能を持っている

・カメラやセンサーを搭載している

・家庭内Wi-Fiと直結している

という構造であることが分かります。

クラウド集中型IoT機器は本質的に「何でも覗ける設計」になり得るということになります。このような特殊な便利家電だということに、実は筆者はすでに気付いていました。

中国共産党は、このようにして世界を監視、情報を盗み取るための便利な手段として活用している可能性が高いわけです。DJIは元々軍用ドローンを製造する世界シェア率の高い軍需企業でした。そんなわけで米国の国防総省はDJIを提訴することになりました。

中国人民解放軍と直結するDJIが世界の機密情報を盗もうとしていることは、十分明らかです。筆者が過去に投稿した記事「中国無人機が暗躍し、殺戮を続ける」を参照してください。

3Dスキャンで情報ダダ洩れに

そして、中国共産党が掃除ロボットを利用して世界中を監視し、また各方面から機密情報を盗む手口は他の事件でも取られていました。

2025年12月15日の報道によると、世界一シェア率の高い「ルンバ社」のアイロボットが、長期成長計画を推進するための戦略的取引を発表し、連邦破産法に基づく再編計画を発表しました。中国の掃除機メーカーがすでにルンバの全株式を取得することで、アイロボットはベンダーや債務者に対して全額返済後、事業を継続する予定になっています。

つまりDJI以外に、世界一シェア率の高いルンバを、中国政府が買収して中国傘下に置くということです。その下心はもはや見え見えでしょう。

もしDJIや中国傘下になったルンバがさらに高解像度のカメラを搭載し、マイクでも仕込まれたら、世界中の施設内でも行動をスパイされるということです。

そのような中国共産党ならではの超限戦が既に明らかになっています。もし将来、解像度が上がったら、仕事中の人々のパソコン画面、工業製品設計図まで高精度に撮影され、企業、国家情報はダダ漏れになります。今は2Dマップ、将来は3Dで家の内部を完全にスキャンできます。

iPhoneなどスマートフォンのカメラはすでに3Dカメラが普及しています。さらにAIを活用して解析し、中国クラウドに蓄積される可能性が高いという話です。技術面はすでにクリアしました。問題は中国政府がいつ始めるか？ということです。

日本人の生活でIoTの進化方向は明らかに「高精細化」になっています。日本は今、海外製の家電のクラウド化をほぼ無条件で受け入れています。日本人のデータはすでに中国クラウドに保存されている可能性すらあります。

家庭内情報全てを中国に搾取される未来

私たちの家の中は、近い将来AIと3Dスキャンのデータとして可視化されるかもしれません。もはや秘密はなくなり、掃除ロボットが稼働している家庭や企業は、中国に見られ放題なのではないでしょうか。

【情報ソース】

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