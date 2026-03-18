「結婚したい」58％「子供持ちたい」51％ 共に過去最低　日本財団が18歳調査

「結婚したい」「子供を持ちたい」と考える若者の割合が大幅に減少している。日本財団がこのほど公表した18歳対象の「第77回18歳意識調査」の結果で明らかになった。

調査によると、将来、結婚を「したい」と答えた割合は58・１％で、３年前より７ポイント減少した。実際に結婚を「すると思う」と答えた割合は、44・８％で６ポイント下がった。将来、子供を「持ちたい」は51・５％、「持つと思う」は38・９％で、いずれも７ポイント減った。

人生で大切にしたいことの項目では、「家族」よりも「自身の好きなことや趣味」が上回った。「資産の形成」や「心身の健康」も増えた。

結婚や子供を持ちたいとする割合の減少は、こうした意識の変化が背景にある。結婚しない理由では「自由を失いたくない」が増え、子供を持たない理由では「精神的負担」が上位となった。

「18歳意識調査」は、全国の18歳前後の若者を対象に、価値観や社会観、将来設計などについて継続的に意識を把握する調査。今回は「価値観・ライフデザイン」をテーマに行った。調査は2025年11～12月に実施し、結婚や子供、人生観、将来の暮らし方などを尋ね、2022年調査との比較を行った。