堀正一家庭連合元会長が声明　解散命令東京高裁決定を受け

東京高裁が4日、世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の宗教法人解散命令を決定した同地裁の一審決定を維持する決定をしたことについて、家庭連合会長を務めていた堀正一氏が5日、個人として声明文を発表した。この中で堀氏は、決定は証拠裁判主義に反するとして最高裁への特別抗告を準備すると表明。「清算業務には誠実に対応していく」と述べた。また、信者への人権侵害が生じないように求めた。堀氏は高裁決定による清算手続き開始で会長職を失った。声明文全文は以下の通り。

高裁決定を受けての声明文

ご承知の通り、3月4日午前11時に東京高裁にて決定が下され、家庭連合の抗告が棄却されました。抗告審では家庭連合の主張が認められず、極めて遺憾です。



特に原決定の東京地裁決定について、宗教の自由という優越的人権をはく奪するものであるのにもかかわらず、長年定着してきた法解釈の恣意的変更が安易に追認されて遡及適用されることは憲法違反・国際法違反であります。更には事実と証拠に基づかない恣意的な推測は証拠裁判主義に反するものである旨を高裁では主張しました。



また、昨年１０月に国連高等弁務官事務所がプレスリリースを発し、東京地裁決定は国際法違反であると警告を発していました。しかし東京高裁は、上記主張を退け、国際社会からの警告を一切無視して今回の決定を下したことになります。



さらに、家庭連合は2022年以降、献金確認書の取得や認定相談員の設置などの教会改革を進めており、2023年に不当寄附勧誘防止法が制定された後、消費者庁の勧告または命令を受けた案件は１件も生じておらず、最近では集団訴訟の当事者の方々との和解や補償委員会を通して、法の枠を超えて多くの被害を訴える方々への対応もなされておりました。



そのような改革・改善の努力が認められず、具体的な法令違反の証拠もないままに和解・示談を主な根拠として地裁の解散命令決定が支持されたことは、誠に遺憾としか言いようがありません。早急に弁護士とも協議の上、最高裁に向けて準備を進めてまいりたいと思います。



一方、3月4日当日に裁判所が選定する清算人が決定いたしました。清算業務には誠実に対応していく所存です。

また、非常に残念ながら、安倍元首相暗殺事件直後や地裁解散決定の際には、教会員やそのご家族に対する差別、偏見、誹謗中傷などの人権侵害が数多く発生しました。今後、教会員およびそのご家族に対する人権侵害が生じないように、皆様に心よりお願いいたします。



なお、私たちは純粋に天の父母なる神を信奉し、神の願いを実現するために活動する団体ですので、法人格を否定されたとしても、引き続き、天の願いの実現を目指して宗教活動を行っていくことに何ら変わりはありません。むしろ今回のことを契機に、更に、私たちの活動の真実を多くの人々に知っていただくべく、伝道、布教活動に従事していきながら、広く社会の信頼を勝ち取るべく取り組んでいく所存です。



令和8年3月5日

堀 正一