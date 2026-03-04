東京高裁、家庭連合の解散命令決定　宗教法人格喪失、清算手続き開始へ

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）に対する文部科学省の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁（三木素子裁判長）は４日、東京地裁が出した解散命令を維持し、家庭連合の即時抗告を棄却する決定をした。民法上の不法行為を根拠とした初のケースとなった。

教団側は最高裁に特別抗告できるが、東京高裁の決定により教団は宗教法人格を失い、清算手続きが始まる。

高裁決定を受け、家庭連合は「信徒たちは、日本社会において差別や偏見に怯え、身を潜めて生きて行かざる得なくなるのではないかと深く憂慮し、慚愧に堪えません。我々は、この不当な司法判断を決して容認せず、特別抗告を含め、信教の自由を守り抜くため闘い続けます」とのコメント発表した。

東京高裁決定後にメディアの取材に応じる教団顧問弁護士の福本修也氏

家庭連合の解散命令請求を巡っては、東京地裁が昨年３月、「膨大な規模の被害を生じさせた」などとして、民法上の不法行為を根拠とした初の解散命令を決定。教団はこれに対し、地裁が「隠れた被害が相当程度あることが想定される」と推定で事実認定したことや、文科省の証拠に捏造（ねつぞう）があることなどを不服として即時抗告していた。

即時抗告審で教団側は、２００９年の「コンプライアス宣言」後は被害がほぼないことなどを主張。解散命令の必要はないと訴えていた。審理は非公開で行われ、昨年11月に結審した。



（最終更新11:50）