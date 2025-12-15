トップ社会信教の自由守る名古屋大会「全国弁連の狙いはスパイ防止法潰し」福田ますみ氏
社会

信教の自由守る名古屋大会「全国弁連の狙いはスパイ防止法潰し」福田ますみ氏

By 編集部
対談するノンフィクションライターの福田ますみ氏（右）と世界平和統一家庭連合前会長の田中富広氏＝15日、名古屋市の岡谷鋼機名古屋公会堂（佐野富成撮影）


　「基本的人権・信教の自由を守る名古屋大会」公開シンポジウム（主催：愛知県平和大使協議会ほか）が15日、名古屋市で行われた。今年３月に東京地裁から解散を命じられた世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の信者や支援者ら約１５００人が参加した。

　家庭連合の解散問題をテーマにしたノンフィクション『国家の生贄』を出版したノンフィクションライターの福田ますみ氏と家庭連合前会長の田中富広氏が基調講演し、２人による対談も行われた。

　福田氏は、信者との交流や取材を通してマスコミの偏向報道を痛感。全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）の成り立ちの裏に、スパイ防止法潰（つぶ）しがあったことを知ったと強調。また「マインドコントロール」（洗脳）は便利な言葉で、「マインドコントロールされているから拉致監禁していいという論理となる」と指摘した。

　田中氏は、教団の解散命令請求に至るまでの経緯を振り返りながら、岸田文雄首相（当時）がとった対応を「朝令暮改」と問題視。解散命令に至る中で、韓国でも影響力を持ちつつある中国の共産党関連組織「反邪教協会」の存在感が大きくなっていると明かした。

　対談では、田中氏は「世界平和のためという意識が強く、足元がおろそかになっていた」と反省点を述べた。一方、福田氏は「（献金問題が分かりにくいことから）宗教法人の収入は献金しかないことをもっと知らせるべきだ」と訴えた。

spot_img
前の記事家庭連合の田中会長が辞任「信頼回復のための一歩に」　後任に堀正一氏

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »