防衛・沖縄

【国境警報】中国船がＥＥＺ内で海洋調査か 沖縄 　

By 編集部

第１１管区海上保安本部（那覇市）は１８日、沖縄県の尖閣諸島・大正島北東約１３０キロにある日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、中国の海洋調査船がワイヤのような物を海中へ下ろしているのを確認したと発表した。

１１管によると、巡視船が午前８時１０分ごろに海洋調査船の活動を確認。無断での調査は認められないとして中止を求めたが、応じなかったという。

日本政府は１８日、外交ルートを通じ「極めて遺憾で、即時に中止すべきだ」と抗議した。

Previous article【連載】衆参補選現場を行く（上）参院徳島・高知選挙区　自公の一致強調も苦戦
Next articleガザ病院で爆発　５００人死亡　イスラエルは関与否定
こちらもおすすめ

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
オピニオンのViewpoint

ソーシャルメディア

LINE登録こちら

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ
サンデー世界日報の申込みはこちら
spot_img

©2023 The Sekai Nippo. All rights reserved.