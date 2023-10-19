防衛・沖縄 【国境警報】中国船がＥＥＺ内で海洋調査か 沖縄 TAGs国境警報 By 編集部 2023年10月19日 TwitterFacebookLINEEmailPrint 第１１管区海上保安本部（那覇市）は１８日、沖縄県の尖閣諸島・大正島北東約１３０キロにある日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、中国の海洋調査船がワイヤのような物を海中へ下ろしているのを確認したと発表した。 １１管によると、巡視船が午前８時１０分ごろに海洋調査船の活動を確認。無断での調査は認められないとして中止を求めたが、応じなかったという。 日本政府は１８日、外交ルートを通じ「極めて遺憾で、即時に中止すべきだ」と抗議した。 TwitterFacebookLINEEmailPrint Previous article【連載】衆参補選現場を行く（上）参院徳島・高知選挙区 自公の一致強調も苦戦Next articleガザ病院で爆発 ５００人死亡 イスラエルは関与否定 こちらもおすすめ 防衛・沖縄 「先住民勧告」県議会で審査を 地方議連が要請書提出 防衛・沖縄 激戦の沖縄戦を振り返る 沖縄護国神社で講演会 コラム シーサーと石敢當の役割 防衛・沖縄 知事の国連訪問 自民が徹底追及 沖縄定例県議会 防衛・沖縄 【国境警報】中国公船４隻 領海に侵入 沖縄・尖閣沖 コラム 浦添市長への批判は適切？ 防衛・沖縄 「先住民族」主張ＮＧＯと連携 玉城知事の国連演説 防衛・沖縄 【国境警報】中国公船２隻が２５時間後領海外へ沖縄・尖閣沖