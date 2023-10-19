第１１管区海上保安本部（那覇市）は１８日、沖縄県の尖閣諸島・大正島北東約１３０キロにある日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、中国の海洋調査船がワイヤのような物を海中へ下ろしているのを確認したと発表した。

１１管によると、巡視船が午前８時１０分ごろに海洋調査船の活動を確認。無断での調査は認められないとして中止を求めたが、応じなかったという。

日本政府は１８日、外交ルートを通じ「極めて遺憾で、即時に中止すべきだ」と抗議した。