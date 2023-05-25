沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が日本の領海２カ所に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は５月２０～２１日以来で、今年１５、１６回目。

第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、２隻は午後４時～同８分ごろ、大正島北北西の領海に、もう２隻は午後４時１８～同２４分ごろ、久場島南東の領海にそれぞれ侵入。海上保安庁の巡視船が警告し、大正島付近の２隻が午後５時５０～５９分ごろ、久場島付近の２隻は午後５時５４～５９分ごろ、領海を出た。