なぜ先鋭化？香港事態 中国は力で呑み込むか【PTV RADIO:064】

編集局 2019/10/29 PodCast

香港デモでは警察官がデモ隊の高校生に発砲して、衝突が先鋭化している。警官が市民を撃つという異常事態だ。中国は香港をどうしようとしているのか。四中全会以降、何が起こってもおかしくない。台湾総統選への影響など、池永達夫編集委員に聞いた。

（対談の音声を公開！）