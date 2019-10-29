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なぜ先鋭化？香港事態 中国は力で呑み込むか【PTV RADIO:064】

　編集局 　2019/10/29　 PodCast　


　香港デモでは警察官がデモ隊の高校生に発砲して、衝突が先鋭化している。警官が市民を撃つという異常事態だ。中国は香港をどうしようとしているのか。四中全会以降、何が起こってもおかしくない。台湾総統選への影響など、池永達夫編集委員に聞いた。
（対談の音声を公開！）

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