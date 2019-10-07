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歪んだトランプ像を覆す【PTV RADIO:063】

　編集局 　2019/10/07　 PodCast　


　トランプ米大統領を見る視線は米メディアのバイアスがかかった歪んだもの。言動に問題がないわけではないトランプ氏がなぜ米国民の支持を得ているのか、12年間のワシントン駐在で見た「超保守改革」を進めるトランプ氏の実像を早川俊行元ワシントン特派員が紹介する。
（対談の音声を公開！）

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