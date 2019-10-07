「反日種族主義」と「カックン」論の韓国【PTV RADIO:062】

編集局 2019/10/07 PodCast

韓国を護る日米の紐。この一方でも切ってしまえば、被っている「カッ」(冠)は飛んでしまう。金日成が提唱した対南戦略だ。これを“忠実に”実行しているのが文在寅政権。これに対して、保守派は日韓併合時代の真実を「反日種族主義」にまとめた。その内容は韓国人に衝撃を与えている。左派教育で教えてきたことと全く違うからだ。揺れる韓国の実情を上田勇実編集委員が解説する。

（対談の音声を公開！）