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小泉進次郎入閣 安定改造で改憲に臨む【PTV RADIO:061】

　編集局 　2019/10/07　 PodCast　


　第4次安倍再改造内閣が発足した。入閣なしと見られていた小泉氏が環境相に。麻生副総理兼財務相、茂木外相、河野防衛相ら実力者が枢要ポストに就き、萩生田氏、西村氏ら“家臣団”が内閣を固めて、安定の布陣を敷いた。憲法改正、日韓問題はじめ外交、通商など課題に臨む安倍新内閣を田村重信氏が解説する。
（対談の音声を公開！）

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