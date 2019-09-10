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GSOMIA破棄は在韓米軍撤退につながる【PTV RADIO:060】

　編集局 　2019/9/10　 PodCast　


　韓国が日本との軍事情報を交換する協定GSOMIA破棄を通告してきた。これが将来、在韓米軍の撤退につながるのか、元空将の織田邦男氏に聞いた。
（対談の音声を公開！）

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