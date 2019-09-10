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「反安倍」より「反文在寅」の韓国【PTV RADIO:059】

　編集局 　2019/9/10　 PodCast　


　反日デモが反安倍デモにすげ替えられてきた一方で反文在寅も鮮明になってきた韓国の実情を「反日種族主義」を紹介しつつ見てみる。
（対談の音声を公開！）

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