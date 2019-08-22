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平和ボケ・ウクライナ だからロシアに攻められた【PTV RADIO:058】

　編集局 　2019/8/22　 PodCast　


　国家意識がなく国防を疎かにし、集団安全保障にも組していなかったウクライナ。だからロシアの侵攻を招いた。日本と似ているところがある。ウクライナ人グレンコ・アンドリーさんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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