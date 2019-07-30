改憲どうなる、参院選後のシナリオ【PTV RADIO:057】

編集局 2019/7/30 PodCast

今回のパトリオットTVは7月21日に行われた参院選の結果を踏まえた特別番組です。

パトリオットTVのキャスターを務める田村重信先生を今回はゲストとしてお招きし参院選の結果を分析します。今後の安倍政権がどうなっていくのかを語ります。

（対談の音声を公開！）