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“終身皇帝”習近平の時間稼ぎ【PTV RADIO:056】

　編集局 　2019/7/30　 PodCast　


　Ｇ20大阪サミットで行われた米中首脳会談は貿易交渉再開で合意し、米の追加関税措置は見送られた。中国の時間稼ぎが成功しただけで、“終身皇帝”習近平主席と再選を控えるトランプ大統領の攻防の行方は。
（対談の音声を公開！）

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