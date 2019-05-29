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東京新聞記者は会見で優遇されている【PTV RADIO:053】

　編集局 　2019/5/29　 PodCast　


　首相官邸で行われる菅義偉官房長官の会見でちぐはぐな質問を続ける東京新聞の女性記者。「質問制限」騒動があったが、実は質問機会は優遇されていた。会見場でみる永田町の懲りない人々について安積明子さんが語った。
（対談の音声を公開！）

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