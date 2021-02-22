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感性の時代を生きよ　陽明学者 行徳哲男氏に聞く【PTV RADIO:095】

　編集局 　2021/2/22　 PodCast　


　善と悪を超えた境地、「感性の時代」を生きよと陽明学者の行徳哲男氏は強調する。感性の時代とは「私」を生きること、また受容の哲学、矛盾を矛盾のまま受け入れ生きよと唱える。自分が自分になり切って生き切れと訴えた。
（対談の音声を公開！）

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