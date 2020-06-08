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【Podcast】韓国の元慰安婦団体トップ、被害者支援より北朝鮮追従

　編集局 　2020/6/08　 PodCast　


【記事】韓国の元慰安婦団体トップ、被害者支援より北朝鮮追従
(音声を収録しました)

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