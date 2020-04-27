韓国総選挙 与党圧勝で日韓硬直続くか⁉【PTV RADIO:079】

編集局 2020/4/27 PodCast

韓国総選挙が4月15日に行われ、与党共に民主党が180議席を取るという「圧勝」の結果に終わった。与党勝利の要因、保守野党の敗因、また安定多数を得た文在寅大統領が残り任期2年で何を行うかを上田勇実ソウル特派員に聞いた。