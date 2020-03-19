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新型コロナウイルス対策はこれだ！ シオンテクノロジーで不活性化【PTV RADIO:077】

　編集局 　2020/3/19　 PodCast　


　新型コロナウイルスが猛威を振るっている。治療法も薬もなく、過度な恐れやデマなどが飛び交う中で、「波動で打ち消して無毒化する」という革命的な物理学のアプローチで対処法を提案しているのが医療法人社団誠敬会の吉野敏明会長である。
（対談の音声を公開！）

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