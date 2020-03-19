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官邸記者が国民の代表か？ 官房長官VS記者バトルの真相 ジャーナリスト　安積明子さんが語る【PTV RADIO:076】

　編集局 　2020/3/19　 PodCast　


　首相官邸での菅義偉官房長官と特定記者との“バトル”。一方的に聞こえてくるものと実際はどう違うのか。新聞記者は国民の代表なのではなく、国民が持つ知る権利を代弁しているにすぎない。会見に参加しているジャーナリストの安積明子さんに真相を聞く。
（対談の音声を公開！）

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