新型コロナの真犯人は習近平 遠藤誉さんに聞く【PTV RADIO:075】

編集局 2020/3/06 PodCast

中国武漢発の新型コロナウイルスが世界の健康だけでなく経済にも大きな影響を与えている。今後、人の移動や経済活動は委縮せざるをえない。どうして、この事態を招いてしまったのか。中国の習近平政権の責任は大きい。その犯罪ともいえる失策を中国問題専門家の遠藤誉さんが解き明かす。

（対談の音声を公開！）