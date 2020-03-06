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習近平の夢に止め刺すトランプ　ノンフィクション作家・河添恵子さんに聞く【PTV RADIO:073】

　編集局 　2020/3/06　 PodCast　


　トランプ米大統領が習近平中国国家主席の夢(中国の野望)を阻止する米中新冷戦。香港事態や台湾総統選の背後で米中は熾烈な戦いを行っていた。中国は日本にもIRを通じて浸透を図る。その実態をノンフィクション作家の河添恵子氏に語ってもらった。
（対談の音声を公開！）

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