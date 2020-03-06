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トランプ岩盤支持層の正体 早川俊行前アメリカ総局長に聞く【PTV RADIO:072】

　編集局 　2020/3/06　 PodCast　


　2020年は米国大統領選挙の年。トランプはなぜ支持され続けるのか？対する民主党候補者レースの状況は？大統領選前半期は何に注目していったらいいのか？など、昨年「トランプ超保守改革」を出版された前アメリカ総局長、現編集委員の早川俊行さんに話を聞きます
（対談の音声を公開！）

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