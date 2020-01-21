蔡英文“歴史的大勝利” 北京の北風が追い風に【PTV RADIO:071】

編集局 2020/1/21 PodCast

台湾総統選が行われ蔡英文総統が歴史的大勝利を収め再選を果たした。同時に行われた立法委員選（国会議員）でも与党民進党が過半数を獲得した。北京から吹く北風がむしろ蔡総統への追い風となり、この勝利をもたらした格好だ。今後の台彎・中国関係、日本の課題を現地取材した池永達夫編集委員に聞いた。

（対談の音声を公開！）