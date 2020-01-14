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「日本はアメリカの国益」死活的不可欠の存在 軍事アナリスト小川和久氏に聞く【PTV RADIO:070】

　編集局 　2020/1/14　 PodCast　


　太平洋からインド洋、喜望峰までの安全保障で、日米同盟は米国にとって死活的に重要である。この同盟がなければ米国は世界のリーダーでいられなくなる。日本を取り巻く軍事情勢、先端技術、日本の防衛政策などについて、軍事アナリストの小川和久さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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