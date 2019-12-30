トランプ金正恩のICBM駆け引き 何が起こるのか米朝【PTV RADIO:068】

編集局 2019/12/30 PodCast

米朝の駆け引きが活発になって来た。制裁緩和を狙う金正恩委員長と再選が絡むトランプ大統領が神経戦を繰り広げている。はたして北はICBMを飛ばすのか、米はさらに圧迫を強めるのか、日本の出る幕はあるのか、上田ソウル特派員が解説する。

（対談の音声を公開！）