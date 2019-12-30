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米中ハイテク覇権争いの行方 遠藤誉氏に聞く【PTV RADIO:067】

　編集局 　2019/12/30　 PodCast　


　米中が繰り広げるハイテク覇権争いの行方、ファーウェイが狙われた理由、そして香港問題などを「米中貿易戦争の裏側」の著者、中国グローバル研究所所長の遠藤誉氏に聞く。
（対談の音声を公開！）

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