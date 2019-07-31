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ディープインパクト死ぬ

　編集局 　2019/7/31　 写真社会　


ＧⅠ　最多に並ぶ７勝

ディープインパクト

天皇賞・春で圧勝し、Ｇ レース４勝目を挙げたディープインパクト。騎手は武豊＝２００６年４月、京都競馬場

　中央競馬の牡馬クラシック三冠馬で、種牡馬としても多くの活躍馬を輩出したディープインパクトが３０日に死んだ。１７歳だった。繋養先の社台スタリオンステーション（北海道安平町）が発表した。

　２００４年１２月にデビュー。０５年に皐月（さつき）賞、日本ダービー、菊花賞をシンボリルドルフ以来、史上２頭目となる無敗のままで制覇。中央競馬のＧⅠでは最多に並ぶ７勝、通算１４戦１２勝の成績をマークし、全てのレースで武豊騎手が手綱を取った。

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