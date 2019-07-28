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夏を彩る大輪の花　隅田川花火大会

　編集局 　2019/7/28　 写真社会　


隅田川花火大会

約２万発の花火が打ち上げられた令和初の隅田川花火大会＝２７日、東京都墨田区の会場（加藤玲和撮影）

　東京・夏の風物詩、隅田川花火大会が27日、台東区と墨田区をまたぐ会場で開かれた。台風６号の影響が心配されたが、予定通り午後７時に打ち上げが始まり、色とりどりの大輪の花が夜空を彩った。

　江戸時代に起源を持つ同大会は今年で42回目。会場には主催者発表で、昨年より約９万人多い約96万人が訪れた。見物客らは、警察官の誘導に促され、小刻みに移動しながら、令和初の花火を楽しんだ。

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