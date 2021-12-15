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「中国は五輪開催の資格なし」 東京でデモ行進

　編集局 　2021/12/15　 写真中国　, ,


北京五輪のボイコットを求める参加者ら＝ １２日、東京都中央区（村松澄恵撮影）

北京五輪のボイコットを求める参加者ら＝ １２日、東京都中央区（村松澄恵撮影）

　北京五輪のボイコットを求めるデモが１２日、東京都内で行われた。北京五輪ボイコット推進集会・デモ実行委員会と保守合同連絡協議会の共催。デモには１００人以上が参加し、日比谷公園（千代田区）から銀座駅付近（中央区）まで約１時間行進した。

　参加者は、新疆ウイグル自治区や香港などで人権弾圧を続ける中国に「五輪開催の資格はない」「台湾有事は日本有事」と訴えるとともに、国会に対中非難決議を求めるシュプレヒコールを上げた。

　保守合同連絡協議会の古山貴郎幹事は「北京五輪の成功は中国共産党による政権を認めることになる。民主主義国家として許せない」と語った。

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