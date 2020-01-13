水族館にナマハゲ出現！

編集局 2020/1/13 写真｜社会

大水槽でナマハゲに扮（ふん）したダイバーがおけに入ったエサをまくと、５万匹のイワシやエイが一斉に群がった（写真）。横浜市の八景島シーパラダイスで行われた、秋田県の男鹿水族館ＧＡＯとのコラボレーション企画。

ナマハゲのダイバーは「福」に見立てたエサを魚たちにやりながら、一年間の無病息災を祈願。一見恐ろしそうだが、よく見ると愛くるしい顔のナマハゲが水中から手を振ると、訪れた人々から大きな歓声が上がった。

このほか秋田県名物の物産展も開かれ、ご当地グルメのきりたんぽや秋田県の雪で作られたかまくらなどが紹介された。１３日まで。