歴史的建造物を光で装飾

編集局 2019/12/23 写真｜社会

パトロール

大阪市中央公会堂（大阪市北区）で、壁面に映像を投影するアートフェスティバルが開催されている。中之島を会場とした「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス２０１９」の一環で、２部構成で行われている。

第１部は次の世代へ届ける“つぐ”をテーマに、さまざまな魅力の交差・交流を表現した映像を上映。第２部では五つの光の絵画を約１分間ずつ照射する。

幻想的な映像と音楽で色鮮やかに彩られた歴史的建造物を見て、観客からは大きな拍手が湧き起こった。２５日まで。