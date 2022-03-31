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ＪＲ西日本、広島カープ応援電車をお披露目

　編集局 　2022/3/31　 フォト社会　


栗林投手など６選手の写真などで装飾、「躍動感を体現」

ＪＲ西日本、広島カープ応援電車をお披露目

広島カープを応援するＪＲ西日本のラッピング電車＝２０日、広島市

　プロ野球・広島カープを応援するＪＲ西日本のラッピング電車が、広島駅（広島市）でお披露目された。今年のキャッチフレーズ「ガツガツＧＵＴＳ！」のヘッドマークに加え、栗林良吏投手や菊池涼介内野手ら６選手の写真などで装飾した。

　ＪＲ西の蔵原潮広島支社長はセレモニーで「選手の躍動感を体現する仕上がりになっている。セ・リーグの優勝、日本一を目指して頑張っていただければ」とエール。

　ラッピング電車は山陽線（福山―由宇間）や呉線、可部線で１１月下旬ごろまで運行する予定。

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