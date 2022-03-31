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ワッペンやネクタイで「共生社会」を発信

　編集局 　2022/3/31　 フォト社会　


東京都江戸川区が製作、地域の公式行事などで着用しＰＲ

ワッペンやネクタイで「共生社会」を発信

江戸川区が互いを認め合う「共生社会」を発信するために作った、ジャケット用の刺しゅうワッペンやネクタイ＝東京都江戸川区

　東京都江戸川区は、障害や性別、年齢などに関わりなく互いを認め合う「共生社会」を発信するため、ジャケット用の刺しゅうワッペンやネクタイ、スカーフを作った。

　幹部ら約１００人が私費で製作。地域の公式行事などで着用し、区の姿勢をＰＲする。区は昨年、共生社会実現を目指す条例を制定し、スローガンやエンブレムも決定。ワッペンなどはエンブレムを基に作った。

　区民との会話のきっかけづくりになることも期待しており、広報課の担当者は「取り組みを区民に伝えるための最初の一歩としたい」。

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