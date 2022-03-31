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リオの「コルコバードのキリスト像」も「節電」

　編集局 　2022/3/31　 フォト　


ＷＷＦによるイベント「アースアワー」で１時間消灯

リオの「コルコバードのキリスト像」も「節電」

照明が落とされているリオデジャネイロの「コルコバードのキリスト像」＝２６日撮影、ブラジル・リオデジャネイロ（ＥＰＡ時事）

　ブラジル・リオデジャネイロの丘に立つ観光名所「コルコバードのキリスト像」。きらびやかな夜景とは対照的に照明が落とされている。

　この像は本来ライトアップされるが、世界自然保護基金（ＷＷＦ）による環境保全へ意識を高める消灯イベント「アースアワー」で、この日は１時間消灯された。

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