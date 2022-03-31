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キャンバスは砂浜、波に消えた「地上絵」

　編集局 　2022/3/31　 フォト　


英スカボローに出現､英国の地図にサケやビーバーなど描く

キャンバスは砂浜、波に消えた「地上絵」

英国の地図にサケやビーバーなどが描かれた「地上絵」＝２３日撮影、英スカボロー（ＡＦＰ時事）

　英スカボローの砂浜に出現した「地上絵」。

　英国の地図にサケやビーバーなどが描かれているが、満潮時に波に消えた。

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