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卒業証書の特大パネルで「楽しい思い出を」

　編集局 　2022/3/30　 フォト社会　


埼玉県伊奈町商工会が寄贈､コロナで多くの学校行事が中止

卒業証書の特大パネルで「楽しい思い出を」

伊奈町商工会が小中学校に寄贈した特大パネル＝８日午前、埼玉県伊奈町

　埼玉県伊奈町商工会は、町立の小中学校７校の卒業式に合わせて、卒業証書を模した特大パネルを作製し、各校に寄贈した。

　新型コロナウイルスの影響で多くの学校行事が中止や延期となる中、「子供たちが楽しい思い出を作れるよう力になりたい」（商工会の担当者）と企画した。

　パネルは縦２１３㌢、横２６０㌢。卒業式当日の利用を想定し、パネルの前に児童生徒が立って記念撮影ができるようにした。設置の経費は約４０万円。来年度以降も学校行事で使ってもらうことを考えているという。

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