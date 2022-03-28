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気象庁が発表、福岡・東京・高知で桜が満開に

　編集局 　2022/3/28　 フォト　


福岡と東京は平年よりも４日早く、高知では３日早い

気象庁が発表、福岡・東京・高知で桜が満開に

まん延防止等重点措置が解除されて初の日曜日となった２７日、東京・千鳥ケ淵の桜が見頃を迎え多くの人が訪れていた＝東京都千代田区

　気象庁は２７日午前、福岡管区気象台（福岡市）にある桜（ソメイヨシノ）の標本木が満開になったと発表した。福岡の桜は１７日に開花しており、開花、満開とも全国で最も早かった。２７日午後には、東京都千代田区の靖国神社と高知市の高知城にある標本木が満開になったと発表した。

　福岡と東京の満開はいずれも平年より４日早く、昨年より５日遅かった。高知は平年より３日早く、昨年より４日遅かった。

　今春の桜は九州から関東にかけての大半の都府県で開花している。

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