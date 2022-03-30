世界日報 Web版

ホーム > フォト > 抗議の渋滞、通りを埋めるタクシーの一団

抗議の渋滞、通りを埋めるタクシーの一団

　編集局 　2022/3/30　 フォト　


スペイン・バルセロナで、燃料価格高騰への不満が高まる

抗議の渋滞、通りを埋めるタクシーの一団

バルセロナの通りを埋めるのはタクシーの一団＝２３日、スペイン・バルセロナ（ＡＦＰ時事）

　２３日、スペイン北東部バルセロナの通りを埋めるのはタクシーの一団。

　同国では燃料価格高騰への不満が高まっており、タクシー運転手も抗議活動に加わった。

フォトのほかの記事