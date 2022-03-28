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世界最大のサンゴ礁、海水温上昇で白化が進む

　編集局 　2022/3/28　 フォト　


豪東部沿岸の「グレートバリアリーフ」で、当局に危機感

世界最大のサンゴ礁、海水温上昇で白化が進む

白化するオーストラリアのサンゴ＝７日、グレートバリアリーフ（ＡＦＰ時事）

　オーストラリア当局は２５日、東部沿岸に広がる世界最大のサンゴ礁「グレートバリアリーフ」で海水の温度上昇に伴い「大規模な白化」が進んでいると警告した。サンゴは一度白化しても死滅する前に環境が回復すれば元に戻る。当局は「今後２～３週間の気象状況が引き続き重要だ」と危機感を表明した。

　国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は６月、世界遺産のグレートバリアリーフを「危機遺産」のリストに加えるか判断を下す。これを前に豪政府の保護政策が適当かユネスコが審査する。（シドニーＡＦＰ時事）

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