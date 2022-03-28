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室戸市で「ビン玉（浮き玉）ストラップ」が好評

　編集局 　2022/3/28　 フォト社会　


漁師が作る漁具で網目模様が特徴、現在はネットで販売中

室戸市で「ビン玉（浮き玉）ストラップ」が好評

「ビン玉ストラップ」を作る村崎さん＝１５日、高知県室戸市

　高知県室戸市の漁師が作る、漁具の「ビン玉」（浮き玉）を模したストラップが好評だ。ビー玉を綿糸で縛ったもので、網目模様が特徴。生活の足しになればと、２月から制作を始めた村崎剛さん(５０)は「室戸のお土産物の一つになってほしい」と話している。

　ビン玉はガラス製で中が空洞。ロープにくくり付けて昭和の半ばまで定置網漁などで使われていた。ストラップは１個１５００円（送料・税込み）。

　現在はインターネットでの販売のみだが、道の駅や郵便局でも販売する予定。

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