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ウクライナ難民の少女、大観衆を前に歌声を披露

　編集局 　2022/3/25　 フォト　


避難先ポーランドで慈善コンサート､ウクライナ国歌を歌う

ウクライナ難民の少女、大観衆を前に歌声を披露

慈善コンサートで歌うウクライナ避難民のアメリア・アニソビッチさん＝２０日、ポーランド中部ウッジ（ＥＰＡ時事）

　ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キエフの防空壕（ごう）で歌声を披露した動画が世界中に拡散したアメリア・アニソビッチさん(７)が、避難先のポーランドで行われた慈善コンサートで大観衆を前にウクライナ国歌を歌い、再び注目を浴びた。

　２０日に行われたコンサートは避難民向けの支援金として３８万ドル（約４６００万円）を集めたという。（時事）

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