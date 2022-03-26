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息もぴったり、伝統衣装に身を包み踊りを披露

　編集局 　2022/3/26　 フォト　


キルギスのビシケクで、イラン暦の新年｢ノウルーズ｣祝う

息もぴったり、伝統衣装に身を包み踊りを披露

伝統衣装に身を包んで踊りを披露し、息もぴったりにポーズを決める少年たち＝２１日、キルギス・ビシケク（ＥＰＡ時事）

　２１日、キルギスの首都ビシケクで、伝統衣装に身を包み、踊りを披露する少年たち。息もぴったりにポーズを決めた。

　中央アジアの国々では、イラン暦の新年「ノウルーズ」が祝われた。

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